В Госдуме рассказали, запретят ли самокаты в России Депутат Ефимов: вопрос о запрете электросамокатов в РФ не рассматривается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о запрете электросамокатов в России не рассматривается, сообщил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. При этом дальнейшая работа по урегулированию передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) должна быть продолжена, добавил парламентарий.

Запрета не будет. Необходимо совершенствовать систему по примеру Москвы, а запретить всегда можно успеть. В некоторых городах мира, например, в Париже пошли по этому пути, но у нас данный вопрос не рассматривается, — прокомментировал Ефимов.

Депутат заметил, что массовое использование электросамокатов характерно в основном для крупных городов, в частности, для Москвы. Если власти этих городов хотят урегулировать передвижение СИМ, им необходимо ориентироваться на те меры, которые принимает Москва, считает Ефимов.

Москва уже ввела целый комплекс мер: от ограничения скорости электросамокатов в некоторых парках до тестирования систем видеофиксации нарушений. Нужно посмотреть, что из этого получится. В течение полугода будет понятно, изменилась ли ситуация, — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что АНО «Институт исследования современной политики» попросит МВД установить «лежачие полицейские» для СИМ, в том числе электросамокатов. Общественники отметили, что за девять месяцев прошлого года произошло свыше 2,6 тысячи ДТП, это в три раза превышает показатель того же периода предыдущего года. Снижение допустимой скорости в России до 25 км/ч улучшило ситуацию с арендованными электросамокатами, но не повлияло на владельцев самокатов, говорится в обращении.