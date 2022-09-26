В Госдуме предложили усилить контроль за оборотом этилового спирта Депутат Госдумы Топилин: нужно ограничить оптовые закупки этилового спирта

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Необходимо усилить контроль за оборотом этилового спирта и ограничить оптовые закупки исследовательским институтам, ветеринарным станциям и другим организациям, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В интервью «Парламентской газете» он отметил, что часть медицинского спирта, который производится для создания лекарств, «утекает в неизвестном направлении», а это риск для здоровья людей.

Мы хотим сделать так, чтобы НИИ, ветеринарные станции и другие подобные организации не могли закупать этиловый спирт оптом большими партиями. Чтобы это могли делать только компании, которые производят алкоголь и находятся в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система. — NEWS.ru). Если же спирт нужен для изготовления лекарства, то оптовые закупки надо ограничить в несколько раз, — сообщил Топилин.

Депутат Госдумы сообщил, что предусматривающий такие нормы законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Также идут обсуждения с правительством на тему регулирования табачного рынка и создания специальной системы, которая позволит отследить каждую пачку сигарет от момента производства до продажи на кассе.

Ранее стало известно, что в 2023 году могут полностью прекратиться поставки в Россию западного алкоголя по прямому импорту, рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, зарубежное спиртное может закончиться в стране уже к Новому году.