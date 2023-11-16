В Госдуме подтвердили прорыв ВС России в Авдеевке Депутат ГД Соболев: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку, рассказал NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет тактическое значение.

Авдеевка, она в принципе важна в тактическом плане, но ни в оперативном, ни в стратегическом решающей роли не играет. Да, ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в город. Однако Авдеевка играла более важную роль в Донбасской наступательной операции 1943 года, когда Красная армия за месяц прорвала фронт, разгромила отборные части вермахта и в течение 41 дня вышла к Днепру, пройдя 350 км. Но сейчас совсем другое, ситуация отличается, — заявил Соболев.

По мнению парламентария, России необходимо создавать наступательные группировки, чтобы выполнить цели специальной военной операции.

России нужно восстановить до конца наши вооруженные силы, создать наступательные группировки и проводить серьезные наступательные операции. В принципе, движение есть. Мы набираем контрактников на добровольной основе, упорядочиваем организационно-штатную структуру вооруженных сил. Также мы создаем новые армейские соединения. Они будут составлять тот костяк армии, который будет иметь решающее значение для исхода спецоперации. Мы должны исполнить задачи СВО, так как они поставлены президентом, — сказал Соболев.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки. Прорыв произошел вдоль железной дороги. ВС РФ пересекли городскую черту в районе авдеевского песчаного карьера и вышли к садовому товариществу «Ивушка». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.