«Военное обозрение»: российские войска вошли в Авдеевку с севера

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Военное обозрение» сообщает со ссылкой на украинские ресурсы, что подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки в ДНР. По данным издания, они пересекли городскую черту в районе Авдеевского песчаного карьера. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки, — говорится в публикации.

Ранее военкоры отмечали, что Авдеевское направление остается одним из наиболее «горячих» в зоне СВО. По их словам, российским войскам постепенно удается сжимать полукольцо вокруг города. Военкор Юрий Котенок в своем канале сообщил, что ВС РФ «вытесняют» украинские силы из Степового и «добились некоторых тактических успехов» в районе Авдеевского коксохимического завода.

Немецкие СМИ указывали, что продвижение российских войск на севере Авдеевки представляет собой угрозу всей группировке ВСУ, обороняющей город. По их мнению, если ВС РФ удастся перерезать железную дорогу, то ВСУ придется искать новые пути снабжения своих подразделений.