Бои в промзоне и АКХЗ: как продвигаются ВС РФ в Авдеевке 15 ноября «Два майора»: ВС РФ заняли половину промзоны у Авдеевки

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вид на Авдеевку и Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) с территории ДНР

Авдеевское направлении остается одним из наиболее «горячих» в зоне СВО, и по сообщениям военкоров, российским войскам постепенно удается сжимать полукольцо вокруг города. Что происходит в районе Авдеевки 15 ноября, удалось ли ВС РФ добиться успехов, о чем рассказали западными СМИ военнослужащие ВСУ?

Что происходит к северу от Авдеевки 15 ноября

К северу от Авдеевки продолжаются боевые действия в районе железнодорожной ветки, уходящей на северо-запад от коксохимического завода. Telegram-канал «Два Майора» утверждает, что населенный пункт Степовое, за который ранее шли бои, в настоящее время практически оставлен обеими сторонами.

«ВСУ [отошли] — из-за атак наших подразделений, ВС России отошли на окраину в связи с ударами артиллерии противника», — указывает канал.

По данным Telegram-канала «Z кейс», в районе Степового ВСУ предприняли атаку с использованием американских БМП Bradley, однако ВС РФ остановили удар противника и уничтожили часть бронетехники.

Военкор Юрий Котенок в своем канале сообщает, что ВС РФ «вытесняют» украинские силы из Степового и «добились некоторых тактических успехов» в районе Авдеевского коксохимического завода. «Два Майора» отмечают, что по силам ВСУ на заводе наносятся постоянные артиллерийские удары.

Как отмечает германское издание Bild, продвижение российских войск на севере Авдеевки представляет собой угрозу всей группировке ВСУ, обороняющей город: если железную дорогу удастся перерезать, ВСУ придется искать новые пути снабжения своих войск.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что происходит к югу от Авдеевки 15 ноября

«На южном направлении, двигаясь с Ясиноватой, ВС России заняли до половины промзоны, враг постоянно контратакует. По коксохимическому заводу (под контролем ВСУ) наносятся постоянные удары», — сообщает «Два майора».

Эту информацию подтверждает канал «Z-кейс»: отрядам ВС РФ удалось зайти в промзону и закрепиться в районе ее центральной части, и расширить контроль над территорией расположенного рядом садоводства «Виноградники». К востоку от промзоны удалось продвинуться в направлении Донецкой фильтровальной станции.

«Сама Авдеевка по кадрам напоминает Мариуполь», — отмечает автор канала.

Также Telegram-канал «Военкор Котенок» и западный «Институт исследования войны» (ISW) сообщают о продвижении российских войск в районе Первомайского (к западу от промзоны). ISW отмечает, что вход российских войск в промзону Авдеевки по Ясиновскому переулку подтверждается видео с геопривязкой.

Telegram-канал WarGonzo сообщает также о боях в районе Северного, к западу от Авдеевки.

«На Донецком фронте — штурмовые действия ВС РФ в Марьинке, у Первомайского, Северного (населённый пункт к западу от Авдеевки), на южных, восточных и северных подступах к украинскому укрепрайону, а также давление на Степное (не путать с одноимёнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — сообщает Wargonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Как ВС РФ продвигается в районе Авдеевки 15 ноября

«Авдеевский фронт. Севернее Красногоровки наши стараются зайти в тыл позиций ВСУ. Ждём подтверждения, что Степовое перешло в серую зону, хотя противник до недавнего времени контратаковал. Также ВС РФ продвигаются восточнее АКХЗ. На юго-востоке Авдеевки армия России продвинулась в промзоне западнее Ясиноватской развязки, плюс наши продвигаются в направлении Северного. В Очеретино горел украинский склад ГСМ, снабжающий Авдеевскую группировку ВСУ. <..> Вээсушники сообщили западным журналистам, что ситуация в Авдеевке для ВСУ ухудшается. Говорят о скачке в развитии российского производства дронов. Особенно много хлопот ВСУ приносят наши разведывательные Орланы и прилетающие следом Ланцеты», — пишет Telegram-канал Олега Царева.

В интервью испанскому изданию El Pais военнослужащие 47-й бригады ВСУ «Магура» рассказали о больших потерях на украинской стороне и о том, что ВС РФ превосходят их в ресурсах. Проблемой стали российские БПЛА, которых могут поднять «до 300 штук одновременно». При этом у ВСУ не хватает боеприпасов.

«Александр, командир подразделения 47-й бригады, использующего американскую гаубицу Paladin, рассказал, что и в Бахмуте весной, и летом под Ореховым его бойцы выпускали по 100–150 снарядов в день. А сейчас в Авдеевке — всего 15», — рассказывает El Pais.

В целом, по словам собеседника издания, оборона под Авдеевкой для украинских войск морально обходится тяжелее, чем провальное контрнаступление летом.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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