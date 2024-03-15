В Госдуме оценили отношение Киева к Крыму до 2014 года Депутат ГД Шеремет: Украина ненавидела Крым, хотя торговала крымской землей

Республика Крым, находившаяся в составе Украины на протяжении десятков лет, была в крайне запущенном состоянии, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, Киев ненавидел полуостров, при том, что ключевым бизнесом для Украины была торговля крымской землей.

Он находился в достаточно печальном и упадническом состоянии. Этот полуостров был для Киева нелюбимой территорией, которую она всеми фибрами души ненавидела. Какой был основной бизнес на Украине? Торговля крымской землей, — рассказал Шеремет.

По его мнению, Россия «до сих пор расхлебывает» последствия украинского управления Крымом. Несмотря на это, подчеркнул парламентарий, за 10 лет на полуострове произошел «колоссальный переворот» во всех областях — в образовании, культурной и технической сферах. Депутат также заявил, что сегодня Крым — это один из самых модернизированных субъектов РФ.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о признании решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР недействительным. Авторами проекта выступили сенатор от Республики Крым Сергей Цеков и депутат Константин Затулин. По словам Затулина, принятием такого документа Москва «выбьет почву» из-под ног тех, кто обвиняет Россию в «краже» полуострова в 2014 году.