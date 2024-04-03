В Госдуме объяснили смену командования ВМФ России Депутат Журавлев: в ВМФ России давно назрели перестановки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Смена командования Военно-морского флота России назрела давно, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил об инцидентах с кораблями ВМФ, которые произошли за время проведения СВО на Украине.

Это было системной ошибкой, исправить которую можно, лишь сменив все высшее руководство. На результат посмотрим через пару месяцев: уже будет ясно, сумели ли новые адмиралы не только уберечь флот от нападок врага, но и перейти на черноморском плацдарме в наступление, — пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание на другие перемены в устройстве ВС РФ — в частности, на воссоздание Ленинградского и Московского военных округов. Оно, по словам политика, стало ответом на включение в состав НАТО Швеции и Финляндии.

Когда они были нейтральными, на северо-западном фланге России не было нужды постоянно держать крупную воинскую группировку — отношения с соседями были вполне дружескими. Теперь же там проводятся крупные учения Североатлантического альянса, а некоторые финские политики всерьез заявляют о том, что неплохо было бы в стране разместить американский армейский контингент, оснащенный в том числе и ядерным оружием, — добавил он.

2 апреля министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. Глава МО довел до участников указ президента о назначении новых командующих флотами. Пост главкома ВМФ России занял адмирал Александр Моисеев, командование Северным флотом взял на себя вице-адмирал Константин Кабанцов, а во главе Черноморского флота встал вице-адмирал Сергей Пинчук.