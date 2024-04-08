В Госдуме объяснили, почему ВСУ не удастся разрушить Крымский мост Депутат Журавлев: ВСУ не смогут уничтожить Крымский мост из-за надежной защиты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост — очень крепкий и защищенный объект, который просто так не уничтожить, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отреагировал на слова главы военной разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что сооружение остается приоритетной целью уничтожения для ВСУ.

Украинские террористы уже пытались атаковать мост с моря, используя безэкипажные катера, и на автомобильной дороге, загнав туда грузовик с взрывчаткой. В обоих случаях критического поражения нанести не получилось, полотно быстро восстановили, а еще и сделали выводы. Охрана на этих направлениях многократно усилена, и бреши в обороне, через которые действовали диверсанты, заделаны, — уточнил депутат.

Есть еще и воздушное направление, признал Журавлев, где Киеву помогает западная аэроразведка, которая может координировать нападение. Однако, по его словам, беспилотники не в состоянии нести достаточное для уничтожения моста количество взрывчатого вещества.

Признавая степень защиты моста, Буданов лишь приближается к реальности, от которой Украина в последнее время очень и очень далека, — сказал парламентарий.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Крымский мост остается приоритетной целью поражения. Однако Киев, добавил он, не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено.