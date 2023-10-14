В Госдуме объяснили, когда съемка работы ПВО становится преступлением Депутат ГД Журавлев призвал не перебарщивать с наказанием за кадры работы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формально сейчас в российском законодательстве нет запретов на съемку работы ПВО или беспилотников, но если подобные кадры помешали работе систем, то создателей такого контента следует строго наказывать, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В комментарии для NEWS.ru политик подчеркнул, что этим должны заниматься компетентные органы

Конечно, в нынешних условиях всем российским гражданам не помешает быть бдительными, тем более что и в тылу есть все шансы наткнуться на вражескую диверсионно-разведывательную группу. Так и в случае с расчетом ПВО — если видео и в самом деле помешали его работе, то тех, кто снимал, следует наказать по всей строгости закона, и этим непременно должны заниматься компетентные органы, — уверен Журавлев.

При этом, продолжил собеседник, «перебарщивать» в данном вопросе не стоит. В противном случае Россия уподобится украинской стороне, где давно уже можно получить срок за размещение такого видео в соцсетях, отметил Журавлев.

Надо понимать, что ВСУ, которые вообще-то снабжают информацией все спецслужбы Запада, получают сведения о дислокации наших подразделений каждые 30 секунд в реальном времени. При таком раскладе пользоваться соцсетями и вовсе не нужно, а значит, и кадры, снятые любопытными жителями, ни на что всерьез повлиять не могут, — резюмировал политик.

Стало известно, что Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видеоматериалы мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Ограничения могут коснуться и СМИ. Исключением станут лишь официально распространенные материалы Министерства обороны.