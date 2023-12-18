В Госдуме допустили сдачу арабского языка на ЕГЭ Депутат Вассерман допустил появление арабского языка в перечне ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России давно и очень хорошо поставлено изучение арабского языка, поэтому не исключено, что этот предмет появится в перечне иностранных языков для сдачи на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, курсы арабского языка в российских школах будут востребованы.

Насколько я могу судить, подготовка к преподаванию на школьном уровне не вызовет серьезных технических затруднений. Что касается потребности в арабском языке, сейчас она гораздо выше, чем десять лет назад. Сейчас РФ гораздо активнее сотрудничает с арабским миром. Я готов предположить, что курс арабского языка в школах окажется активно востребованным. Дальше все упирается в технические подробности, которыми Рособрнадзор владеет лучше, — отметил Вассерман.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство совместно с Минпросвещения анализирует востребованность арабского языка в российских школах. Он не исключил появления арабского языка в перечне ЕГЭ. Глава Рособрнадзора отметил, что включение китайского языка в ЕГЭ заняло пять лет и аналогичную «дорожную карту» в такие же сроки возможно реализовать и для арабского языка.