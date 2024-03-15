В ГД заявили о неминуемом военном трибунале за обстрелы российских городов Журавлев: органам известны имена всех причастных к обстрелам мирных городов РФ

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Российским специальным органам известны имена всех причастных к обстрелам мирных городов РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в зоне СВО действуют следственные подразделения, которые фиксируют все обстрелы, особенно те, где гибнут мирные жители. Он уверен, что виновных в этом ждет военный трибунал, «который непременно будет».

Компетентным органам хорошо известны и фамилии командиров ВСУ, которые этим занимаются, и цепочки, по которым им поступают такие приказы, тоже достаточно быстро выявляются, — сказал Журавлев.

Он убежден, что к обстрелам российских мирных городов причастен лично президент Украины Владимир Зеленский. Также он обращает внимание на то, что обстрелы ведутся ракетами французского и немецкого производства. Таким образом, говорит он, руководство этих стран также должно нести ответственность.

Какую именно — определит военный трибунал, который непременно будет. В этой ситуации мы никому не угрожаем, но напоминаем, что наш бронепоезд уже под парами. А как раскочегарится, мало не покажется ни Берлину, ни Парижу, — подытожил он.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что за обстрелы российских городов отвечает не президент Украины Владимир Зеленский, а генерал армии США Антонио Агуто, который курирует действия украинских войск. По его словам, президент США Джо Байден отправил в Киев человека, который сейчас полностью контролирует ВСУ.