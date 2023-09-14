В ГД призвали судить строго по закону задержанную с наркотиками актрису Депутат Шолохов призвал судить актрису Искандер в соответствии с законом РФ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Рамиля Искандер

Задержанная с наркотиками актриса Рамиля Искандер должна понести наказание строго в соответствии с законом РФ, если ее вина будет доказана, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Вспоминая случай актера Михаила Ефремова, депутат подчеркнул, что никакие регалии не избавляют от уголовной ответственности.

Вне зависимости от обсуждаемой персоны: закон един для всех, преступные деяния должны наказываться для всех одинаково. Как пример — ситуация с Ефремовым. С одной стороны, талантливый актер и заслуженный человек, а с другой стороны, совершил то, что должно по закону повлечь наказание. Это ложится и на этот случай. Никакие регалии не избавляют от уголовной ответственности, — сказал Шолохов.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны

Telegram-канал Baza сообщил, что заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Наркотики у актрисы театра, кино и дубляжа изъяли после обысков у нее дома в Москве. Искандер допросили и заключили под стражу. По информации Baza, против нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.