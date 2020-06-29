В ГД хотят повысить лимит на закупку оборудования для больниц в пять раз

https://static.news.ru/photo/21127536-baa2-11ea-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает увеличение лимита на закупку медоборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для больниц со 100 тысяч рублей до полумиллиона. Об этом рассказал депутат от «Единой России» Василий Шишкоедов.

Он пояснил, что в настоящее время, если больница или поликлиника пытается приобрести оборудование за счёт средств территориального Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стоимостью выше установленного лимита, она получает предписание о нарушении. Если покупка совершается несмотря на это, медорганизация привлекается к административной ответственности и штрафуется на сумму до 50 тысяч рублей.

По словам парламентария, причина проблемы состоит в том, что лимит был установлен в 2012 году, а цены с тех пор значительно изменились. В результате медорганизации не могут приобрести необходимое для лечения оборудование. Аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, подъёмники для перемещения пациентов — всё это стоит дороже 100 тысяч рублей.

Законопроект депутатов поддержали в Минздраве и Минфине. В настоящее время он рассматривается Координационным советом по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия». В случае одобрения документ будет внесён в Думу.

В Минздраве также подготовили собственный законопроект на эту тему. В нём предлагается повысить лимит до 300 тысяч рублей. По словам Шишкоедова, инициативу ведомства не поддерживают в МЭР, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что в Россию из США прибыла первая партия из 50 аппаратов ИВЛ. Оборудование предназначается московскому Национальному медико-хирургический центру имени Н. И. Пирогова.