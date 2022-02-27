В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки граждан спецслужбами Украины

УФСБ Москвы заявило об учащении обращений граждан Украины с сообщениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих в России, для проведения разведки и диверсий. В ведомстве призвали сообщать о любых контактах с лицами, которые могут быть использованы спецслужбами Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности России, пишет РИА Новости.

Обращаем внимание, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в её интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации образуют состав преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет, — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается в тексте заявления, лицо, которое «добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации», будет освобождено от уголовной ответственности за совершение данного преступления.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков ИГ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). В ведомстве уточнили, что в результате мероприятий был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший подготовку по указанию боевиков запрещённой в РФ международной террористической организации ИГ.