«Уничтожим все ATACMS»: политолог об ответе России на пакет помощи Украине Политолог Перенджиев: Россия уничтожит все переданные Киеву ракеты ATACMS

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

К настоящему моменту не зафиксировано серьезных последствий для России от применения дальнобойных ракет ATACMS ВСУ, все атаки, в том числе и на гражданские объекты, были отражены, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, угроза ATACMS уменьшается с продвижением российских сил. Со временем все ракеты будут все уничтожены, уверен он.

До этого поставляли ATACMS — и серьезных последствий не было. Мы сумели отразить все атаки. Конечно, будут удары по мирным жителям, по нашим регионам. Снова будут пытаться доставать ракетами, будут целиться по Крымскому мосту. Мы будем выстраивать систему, как лучше эти ракеты перехватить. Не сказать, что они смогут вечно поставлять ракеты ВСУ. На каком-то этапе их количество уменьшится, — пояснил эксперт.

По словам Перенджиева, потенциальная угроза от ATACMS есть, но она отодвигается на фоне успешных действий армии России, вынуждающей ВСУ отходить на все более дальние рубежи. Он также отметил, что российские военные внесли коррективы в работу и стали действовать против структуры системы Starlink, благодаря которой ВСУ имеют больше информации о ситуации в зоне боевых действий. Эксперт констатировал, что украинским силам все сложнее использовать эту систему.

Мы стали действовать другими путями: уничтожаем структуры системы Starlink. ВСУ все сложнее использовать эту систему навигации. Мы уничтожаем транспортные коммуникации для подвоза военной техники. Конечно, это угроза, но мы уже имеем опыт ее отражения. Уничтожим все ATACMS. Также будем ликвидировать наемников, которые обслуживают ATACMS. Все наши соответствующие службы не дремлют. Есть наработки в отражении ракетных и артиллерийских ударов по нашей территории, — заключил он.

До этого Александр Перенджиев заявил, что США стараются передать Украине новую партию вооружений, включая ракеты ATACMS. В планах Пентагона, по его словам, осуществить поставки в июне.