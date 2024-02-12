Уничтожение позиций ВСУ танками Т-80 попало на видео Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ танками Т-80 под Купянском

Фото: МО РФ

Министерство обороны России на видео продемонстрировало слаженную работу танкистов Т-80, поразивших позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении. В течение нескольких минут были уничтожены объекты украинской армии, расположенные в шести километрах от места ведения огня.

Танкисты на Купянском направлении стреляют с закрытых огневых позиций. Первый — пристрелочный, второй — точно в цель, это укрепления противника. Танкисты используют осколочно-фугасные боеприпасы на дистанции свыше 6 км, — сообщает Минобороны.

Позиции противника были уничтожены, а передовые отряды ВСУ под натиском ударов понесли потери и были вынуждены отступить. Командир танкового взвода с позывным Калуга на видео также рассказал, что на каждый танк устанавливаются специальные экраны для защиты от дронов, с этой же целью каждая бронемашина получает свои персональные средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов заявил, что в ночь на 11 февраля Украина подверглась одной из самых массовых атак дронами «Герань». По его словам, в украинских пабликах пишут, что в налете участвовали 45 беспилотников.