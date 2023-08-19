Уничтожение экипажем БМП-2 «Отважный» группы ВСУ попало на видео

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Telegram-канал «Работайте, братья!» опубликовал видео уничтожения экипажем БМП-2 «Отважный» группы ВСУ. Украинских солдат ликвидировали в лесах под Кременной.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» до этого опубликовал видео уничтожения дронами «Бобер» пехоты и техники ВСУ под Ореховом на Запорожском фронте.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российскими десантниками целого подразделения ВСУ в районе Времевского выступа. Огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом эксперт считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что российские силы смогли отразить две атаки украинских военных.