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Путин поручил Беглову заняться обустройством Кронштадта

15:14, 26 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин дал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову важное поручение. Глава государства провёл совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

На совещании губернатор Петербурга доложил Путину о развитии транспортной инфраструктуры в городе. Он уточнил, что на текущий день развивается транспортная доступность Кронштадта, где создаётся исторический культурный центр.

Там улицами надо заняться, в Кронштадте, — сказал президент.

Беглов согласился, что в городе имеется такая проблема, и пообещал разобраться с ней.

Ранее Путин предложил по аналогии с ЦКАД в Подмосковье создать второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо. Глава государства заявил, что сейчас с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) продлевается дорога от Петербурга до Москвы.

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