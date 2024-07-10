Украинского миллиардера объявили в розыск МВД России объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова по статье УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск украинского миллиардера, бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова, следует из базы ведомства. Мужчину разыскивают по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

Боголюбов Геннадий Борисович. 20.01.1962. Разыскивается по статье УК, — указано в базе.

Три дня назад украинские СМИ писали, что у Боголюбова были возможности нелегально покинуть Украину и отправиться в Польшу. Как писала пресса, он мог обойти официальные пункты пропуска или использовать поддельный паспорт с другим именем. Накануне Госбюро расследований Украины заочно обвинило миллиардера в незаконном пересечении границы и завладении чужими удостоверениями личности. Пресс-служба Боголюбова уже подтвердила сведения, что он выехал с Украины, однако сделал это легально.

Бывший депутат Верховной рады, политолог Владимир Олейник ранее заявил, что Боголюбов — очень опытный человек, у которого должны быть доказательства того, что киевская власть преследует его методами коррупции и вымогательства. По его словам, эти факты помешают Украине вступить в НАТО.