Стало известно, как бизнесмен Боголюбов помешает Украине вступить в НАТО Олейник: вымогательство денег у Боголюбова помешает Киеву вступить в НАТО

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Бывший партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов — очень опытный человек, у которого должны быть доказательства того, что киевская власть преследует его методами коррупции и вымогательства, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Владимир Олейник. По его словам, эти факты помешают Украине вступить в НАТО.

Я знаю хорошо Боголюбова, с ним встречался несколько раз — это человек, который все помнит, как и Коломойский. Сейчас есть данные, что он там пытается найти место жительства в Лондоне и получить политическое убежище, мотивируя тем, что киевская власть его преследует. Я уверен, что он такой опытный человек, который зафиксировал документально какие-то записи, разговоры о сотнях миллионов, которые у него вымогают для того, чтобы предоставить доказательства, что киевская власть преследует его методами банальной коррупции и вымогательства, — заявил Олейник.

По его словам, и Боголюбов, и Коломойский во время актерской деятельности Зеленского всегда поддерживали его и предоставляли ему площадку и выгодные контракты. Он отметил, что нынешние действия Зеленского можно считать «черной неблагодарностью». Политолог уверен, что они отомстят Киеву в подходящий момент.

Сегодня Вашингтон заявляет, что Киев должен победить коррупцию для вступления в НАТО. Вымогательство сотен миллионов у Боголюбова и условие победы над коррупцией — изящный ход обосновать непринятие Украины в НАТО и при этом сохранить лицо Запада при всех заявлениях, — сказал Олейник.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Боголюбов покинул Украину по поддельным документам. Его побег связывают с делом Приватбанка. По информации изданий, бизнесмен только выехал по поддельным документам и для въезда в Польшу он использовал настоящие, сейчас Боголюбов находится в Австрии. Сообщается, что пограничника, который выпустил бизнесмена, заключили под стражу.