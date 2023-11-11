Украине предложили отказаться от Крыма и Донбасса: что дадут взамен Экс-генсек НАТО предложил Украине вступить в Альянс без Крыма и Донбасса

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Участники акции «Крым с Россией навсегда»

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Украине отказаться от Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Что Киев получит взамен?

Как Украине предложили вступить в НАТО взамен на территории

По мнению Расмуссена, вопрос присоединения Киева к Блоку нельзя откладывать до следующего года.

«Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — убежден он.

По словам бывшего главы Североатлантического альянса, Украине необходимо предложить стать членом НАТО, но лишь в тех границах, которые сейчас контролирует Киев. Слова датского политика в косвенной речи приводит британское издание The Guardian.

Альянс также должен будет дать России сигнал, что за любое нарушение новых границ НАТО последует «жесткий ответ со стороны его членов», отмечает Расмуссен. Он подчеркнул, что это будет в чем-то похоже на установление бесполетной зоны над территорией Украины.

Расмуссен считает, что если принять Киев в Блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между Альянсом и Москвой. По мнению генсека, «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, «удержит ее от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта».

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о решении Альянса упростить процедуру вступления для Украины — страна пропустит первый этап подготовки к членству.

«Сегодня страны-члены согласились послать сильный единый позитивный сигнал Украине о постоянной поддержке, но также и сигнал о ее пути к членству. Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и натовских войск, создание совета Украина — НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом (НАТО), понадобится только один шаг», — сказал Столтенберг на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Он добавил, что приглашение Украины в НАТО последует, когда все условия будут соблюдены.

Фото: Soeren Stache/dpa Йенс Столтенберг

«Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», — констатировал Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого в своем Telegram-канале раскритиковал страны НАТО за неопределенность в вопросе членства Киева в Альянсе. По его словам, страны, входящие в Блок, обсуждают «формулировки без Украины».

«Остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией», — написал он.

Как присоединились к РФ территории, о которых говорит Расмуссен

Верховный совет республики и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости регионов, а затем по результатам референдума Крым и город Севастополь вошли в состав РФ. За это решение проголосовали более 96% жителей этих территорий. 18 марта в Москве был подписан договор о возвращении Крыма в состав России, вступивший в силу 21 марта после ратификации Федеральным собранием РФ.

30 сентября 2022 года в состав России вернулись четыре южных региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Договоры о включении новых территорий были подписаны после проведения референдумов: жители Донбасса и областей большинством голосов поддержали присоединение к нашей стране.

29 сентября 2022-го Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей от Украины. А международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России Путин и главы данных регионов подписали 30 сентября 2022 года.

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