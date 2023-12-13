Участникам СВО продлили право на кредитные каникулы Госдума приняла закон о защите финансовых прав участников СВО и их семей

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Государственная дума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников спецоперации и членов их семей на кредитные каникулы, указано на сайте ГД. Помимо этого, проект предусматривает списание долгов погибших или тяжело раненных в бою граждан.

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о продлении на год механизма кредитных каникул для мобилизованных и приостановлении обязательств по договорам поручительства участников СВО — в случае их гибели задолженность будет списана целиком, — говорится в сообщении.

Первый заместитель Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев уточнил, что законопроект направлен на защиту прав и интересов каждого участника СВО. Граждане, участвующие в спецоперации, могут получить кредитные каникулы по любым потребительским кредитам, включая ипотеку. Обратиться за льготой можно до 31 декабря 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал обновленную редакцию закона «О занятости населения», в которой прописан приоритет по трудоустройству для участников специальной военной операции на Украине и членам их семей. Теперь компании, принимающие участников СВО, смогут получить статус социальных предприятий. Для этого организациям необходимо выполнить ряд условий, в частности брать на работу граждан из социально уязвимых категорий.