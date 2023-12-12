Участники СВО получили приоритет при трудоустройстве Путин узаконил приоритетное трудоустройство участников спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал обновленную редакцию закона «О занятости населения», в которой прописан приоритет по трудоустройству для участников специальной военной операции на Украине и членам их семей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

К основным мерам государственной поддержки в сфере занятости относятся:<...> Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту <...> либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании <...>, а также граждан, относящихся к членам их семей, — сказано в тексте закона.

Теперь трудоустраивающие участников СВО компании смогут получить статус социальных предприятий. Для этого организациям необходимо выполнить ряд условий, в частности брать на работу граждан из социально уязвимых категорий.

Помимо этого, законом зафиксирована максимальная величина пособия по безработице. Его размер за первые три месяца периода выплаты составит 12 792 рубля, в следующие три месяца — 5000 рублей. Минимальная величина пособия — 1500 рублей.

Путин также узаконил государственную поддержку социальных предпринимателей, которые трудоустраивают участников спецоперации. Помимо этого, закон распространяется на сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и уголовно-исполнительной системы, пожарных и судебных приставов, которые выполняли задачи в зоне СВО.