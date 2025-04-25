Убийство генерала в Балашихе, погода в Москве в начале мая: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Михаил Терещенко/ТАСС

Российский генерал Ярослав Москалик погиб в результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, украинские диверсанты могли планировать убийство экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в зоне спецоперации, в Москве в начале мая прогнозируется похолодание — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как погиб российский генерал Москалик

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик погиб сегодня, 25 апреля, при взрыве автомобиля в Балашихе Московской области. Он занимал ключевую должность в Генштабе, отвечая за оперативное управление войсками и планирование военных операций.

ГОУ ГШ ВС РФ отвечает за мобилизационную готовность армии, планирование кадровых ресурсов и координацию взаимодействия между военными округами. Это управление играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», Москалик рассматривался как один из ключевых кандидатов на пост главы Национального центра управления обороной РФ.

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«Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательных офицеров в ГОУ ГШ. Не любили — да. Потому что требовал результата и постоянно „сношал“ подчиненных. Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости», — уточнил источник.

По информации Telegram-канала SHOT, генерал-лейтенант подвергался слежке последние несколько месяцев. Таким образом организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда. Канал добавил, что начиненный взрывчаткой автомобиль Volkswagen Golf привезли к месту жительства Москалика несколько дней назад.

Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе

«СВУ, которым взорвали Volkswagen Golf в Балашихе, было заложено в районе задней левой двери. Таковы первичные выводы экспертов, работающих на месте взрыва. Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф», — пишет SHOT.

Позже выяснилось, что взорвавшийся автомобиль трижды менял владельца с конца января нынешнего года. Telegram-канал Mash сообщил, что Volkswagen изначально принадлежал некой Маргарите В., которая переоформила машину на иностранца 1995 года рождения. Далее авто приобрел 26-летний Андрей П. Он всего неделю владел машиной, а потом перепродал иномарку уроженцу украинского города Сумы 40-летнему Игнату К.

Смерть Москалика уже подтвердили в Следственном комитете РФ. По данным ведомства, взрыв произошел из-за сработавшего самодельного устройства, которое начинили поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что убийство Москалика могла организовать Служба безопасности Украины для срыва переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться власти, как только будет достигнуто мирное соглашение.

«Срыв мирных переговоров. Зеленский упорно добивается этой цели, потому что как только начинаются мирные переговоры и мир, он потеряет власть. Выиграет он выборы или нет — это еще большой вопрос. А то, что это террористический акт, — это видно по всем показателям. Они же говорили, что будут уничтожать наш высший офицерский состав. Собственно, [СБУ] этим занимается. Люди должны понимать, что сейчас за военными, особенно которые внесли вклад серьезный в обороноспособность нашей страны, идет охота», — подчеркнул парламентарий.

Фото: МО РФ Ярослав Москалик

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь выразил мнение, что ответом за подрыв машины, который унес жизнь военнослужащего, должно стать поражение подразделений ВСУ в ходе спецоперации. По его словам, необходимо устроить «сущий кошмар», чтобы жители Украины возненавидели Зеленского.

Telegram-канал Baza добавил, что исполнителем убийства Москалика может быть сосед по подъезду. Предварительно, 16 апреля подозреваемый оставил во дворе машину, начиненную взрывчаткой и оснащенную камерой слежения. Вскоре после этого он покинул Россию. Подрывник арендовал квартиру в доме, где жил генерал, всего на месяц. Несколько местных жителей сообщили, что 16 апреля Volkswagen Golf был припаркован прямо напротив выхода из подъезда. Именно в этот день рядом с машиной в последний раз видели мужчину, который ее оставил.

Предполагаемый убийца улетел в Турцию 19 апреля. По предварительным данным, заказчиком убийства является уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин, зарегистрированный в Карачаево-Черкесской Республике с 2015 года. Именно он приобрел Volkswagen в начале февраля 2025 года у Андрея П. В ходе сделки, как утверждает предыдущий владелец, он не проявил никакого подозрительного поведения и вел себя вполне обычно.

Уголовное дело об убийстве Москалика было передано в главное следственное управление Следственного комитета, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Такое решение было принято для наиболее полного и всестороннего расследования инцидента.

Попова спасли от покушения в зоне СВО?

Telegram-канал «Конспиролог #1» сообщил, что бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова планировали убить на специальной военной операции. По данным информаторов, Минобороны РФ узнало о планах украинских спецслужб устроить засаду на Попова в случае его отправки в зону проведения СВО. Однако, как указывают инсайдеры, попытка украинской диверсии была пресечена, поскольку президент РФ Владимир Путин не согласовал отправление военнослужащего на передовую. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Бывший командующий 58-й общевойсковой армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Также суд лишил генерала воинского звания и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второй фигурант дела бизнесмен Сергей Моисеев приговорен судом к четырем годам колонии.

Суд зачел в срок наказания обоим фигурантам время, которое они провели в СИЗО и под домашним арестом. Их имущество оставили под арестом для обеспечения назначенного штрафа. Были взысканы процессуальные издержки в размере 75 тысяч рублей с каждого. Примечательно, что защита офицера просила суд об оправдательном приговоре. При этом прокурор просил шесть лет колонии.

«Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тысячи тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. К своей преступной деятельности Попов и Цоков привлекли Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью», — указали в СК РФ.

Слушания уголовного дела проходили в Тамбове в закрытом режиме почти полгода. Попова арестовали 17 мая 2024 года, но через два месяца военный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. 28 февраля ему ужесточили меру пресечения, вновь поместив в СИЗО. Приговор еще не вступил в силу, защита Попова намерена его обжаловать.

Сам Попов неожиданно отреагировал на приговор коротким стихотворением Омара Хайяма.

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты», — сказал он.

Перед оглашением приговора он выразил благодарность всем за поддержку и вновь заявил, что невиновен. Генерал просил вынести беспристрастное решение. По его словам, он ошибался и заблуждался, но не совершал преступлений, оставаясь верным присяге, народу и верховному главнокомандующему.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Москвичей предупредили о погодном «сюрпризе» в начале мая

В Москве в начале мая прогнозируется похолодание, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, большого количества осадков не ожидается.

«С вероятностью около 90% в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах +1...+1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50%. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы. По прогнозу вторая неделя мая начнется с роста атмосферного давления, давая надежду на погожую погоду в День Победы», — объяснила синоптик.

С 1 по 4 мая в российской столице дневная температура поднимется до +14...+16 градусов, ночью — до +6...+8 градусов. Осадки маловероятны. С 5 по 7 мая ситуация резко изменится. Арктический циклон принесет похолодание до +4...+7 градусов днем и +2...+4 градусов ночью. Вероятны мокрый снег и дожди, особенно 6 мая, когда интенсивность осадков достигнет 2,8 миллиметра. Ветер усилится до 5–6 м/с, что усилит ощущение холода.

С 8 по 9 мая температура начнет восстанавливаться. Днем будет +10...+14 градусов, ночью — до +3...+6 градусов. Облачность уменьшится, осадки прекратятся, а давление стабилизируется на уровне 752 миллиметров ртутного столба.

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