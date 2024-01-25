У Ходорковского отобрали «Яблоневый сад» «Коммерсант»: загородный поселок Ходорковского конфискован по иску прокуратуры

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Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, где расположены дома основателей компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева, был обращен в доход государства по иску Генеральной прокуратуры, сообщает «Коммерсант». По информации издания, ранее активы Ходорковского и Лебедева были конфискованы по требованию судебных приставов, однако для погашения долгов по налогам недвижимость не использовали.

По информации «Коммерсанта», иск Генпрокуратуры поступил в Одинцовский городской суд 17 января текущего года. При обращении представители ведомства опирались на приговор Мещанского районного суда Москвы от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения. При этом к осужденным был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании ущерба в размере 17,4 млрд рублей.

Кооператив индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» был создан в 1997 году. Он представляет собой некоммерческую организацию в форме потребительского кооператива в целях строительства жилых и нежилых помещений для участников КИЗ и членов их семей. Имущество «Яблоневого сада» после вступления судебного решения в силу будет реализовано с аукциона для погашения налоговых недоимок.

Ранее Михаила Ходорковского «переобъявили» в розыск из-за дела о военных фейках, о чем свидетельствует запись из розыскной базы МВД. До этого бизнесмен разыскивался из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возбудили в конце 2015 года. Сейчас предыдущая карточка розыска изъята.