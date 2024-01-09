Ходорковского «переобъявили» в розыск из-за дела о военных фейках

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «переобъявили» в розыск из-за дела о военных фейках, передает издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом свидетельствует запись из розыскной базы МВД. Ранее бизнесмен разыскивался из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возбудили в конце 2015 года. Сейчас предыдущая карточка розыска изъята.

[Ходорковский] переобъявлен [в розыск]. Ранее разыскивался [по делу 2015 года] без меры пресечения, — указано в карточке.

Поводом для уголовного дела послужил пост в X (Twitter) с фотографией документа, предположительно, отправленного заместителем министра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Сообщается, что он касался данных о выплатах военным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли сожалеет о помиловании Михаила Ходорковского. При этом Песков отметил, что Ходорковский не выполнил перед Путиным некоторые обещания и все заверения Ходорковского «остались на бумаге» и «не более того». По словам Пескова, это «достаточно красноречиво» характеризует экс-главу ЮКОСа.