Переключиться с «ковидных» будней: куда россияне поедут на Новый год

До Нового года осталось чуть больше трёх месяцев, но россияне уже покупают праздничные туры. В частности, в регионы страны — на зарубежное путешествие мало кто рассчитывает. Вниманием отечественных туристов пользуются горнолыжные курорты. Например, отели Красной Поляны уже забронированы более чем на 60%. Куда хотят отправиться жители страны на новогодние каникулы и сколько это будет стоить, выяснял NEWS.ru.

На новогодние праздники россияне бронируют туры прежде всего в Краснодарский край, Ставропольский край и в Крым, рассказала NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Из зарубежных стран же наиболее популярны Турция, ОАЭ и Мальдивы.

В этом году выбор направлений для отдыха ограничен. Если прежде на Новый год старались попасть в страну с тёплым климатом и морем, то теперь предпочтения россиян несколько изменились. Например, прогнозируется рост популярности горнолыжных курортов.

Море у нас из зимнего — только Мальдивы и ОАЭ. Ни в Краснодарском крае, ни в Крыму особо не искупаешься. Получается, что основной срез — это такой экскурсионно-рекреационный отдых, максимальный релакс, с каким-то минимумом, необходимым для того, чтобы разнообразить картинку и переключиться с тяжёлых «ковидных» будней на отдых, перезагрузиться. И немножечко горнолыжная составляющая. Мы предполагаем, что, например, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области имеют все шансы в этом году войти в десятку востребованных наряду с Красной Поляной. Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

В настоящее время в России действует акция кешбэка для стимулирования продаж туров по России, чтобы поддержать пострадавшую из-за пандемии туристическую отрасль. Программа началась в конце августа — возврат составлял 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости одной путёвки, но не более 15 тысяч рублей на одну банковскую карту. Чтобы получить часть денег обратно, покупать тур нужно через Интернет и оплачивать его картой «Мир». На первом этапе программы этой возможностью воспользовались 70 тысяч туристов, которые приобрели туры на 1,4 млрд рублей.

В октябре планируется запустить второй этап программы. Предполагается увеличить максимальный размер кешбэка до 50 тысяч рублей. Он составит 20% от цены тура.

Jan Woitas/Global Look Press

Как отметила Ломидзе, раннее бронирование позволяет сэкономить на покупке тура 25–30%. Однако желающим сделать путешествие по России дешевле она посоветовала дождаться второго этапа акции кешбэка. По данным АТОР, в него войдут в том числе программы раннего бронирования. Это позволит не только потратить меньше, но и получить обратно примерно 20% стоимости.

В настоящее время россияне активно бронируют туры на горнолыжный курорт Сочи. Потока иностранных туристов на отечественные курорты не ожидается, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Иностранцев не будет практически вообще, потому что нет въездного потока. Будет внутренний. Красная Поляна, допустим, — более 60% забронировано. Активно идёт бронирование. На заграницу никто не рассчитывает особенно. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Желающим покататься на лыжах в Красной Поляне с проживанием в прибрежном двух-трёхзвёздочном пансионате с завтраком нужно приготовить от полутора тысяч рублей за одного человека в день.

В Ставропольском крае за номер в санаторно-курортной организации придётся заплатить от двух с половиной тысяч рублей, в пансионате — около полутора тысяч рублей. В целом стоимость отдыха останется на уровне прошлого года, заключил Барзыкин.