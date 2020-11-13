Три года гарантии на технику: депутаты взялись за пробелы в законе

В России могут ввести минимальный гарантийный срок на товары длительного пользования. Производители обнаружили пробел в законодательстве и зачастую «планируют» поломку техники, подталкивая потребителей к новым покупкам, полагают в Госдуме. Если инициативу одобрят, россияне получат право требовать ремонт или замену холодильника, смартфона или компьютера в течение трёх лет.

Запрос с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Алексей Кобилев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Как отметил парламентарий в документе, покупатели в России как слабая сторона сделки защищены законом о правах потребителей, это позволяет им отстаивать свою правоту как в суде, так и во внесудебном порядке. При этом обязанности продавца или изготовителя не заканчиваются на передаче человеку качественного товара: они должны поддерживать его в работоспособном состоянии согласно гарантии.

В течение определённого срока магазин или изготовитель отвечает за безопасность продукции и в случае необходимости делает её ремонт или замену. Однако современные тенденции сводятся к искусственному сокращению срока службы, чтобы увеличить продажи и сэкономить на масштабах производства, отметил Кобилев.

В этой связи потребителю приходится сталкиваться с тем, что в советские годы именовалось «товарами широкого спроса», или «ширпотребом», необходимость замены которого возникает аккурат после окончания срока годности. Это свойство запланированного устаревания товаров, созданных с неоправданно ограниченным сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки, стало общей тенденцией рынка. К примеру, это касается современных устройств мобильной связи, в большинстве из которых используются литийионные либо литийполимерные аккумуляторы, жизненный цикл которых ограничен двумя годами. Алексей Кобилев депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем закон не обязует производителя или продавца давать гарантию на какой-либо минимальный срок. Если договором купли-продажи такие временные рамки не установлены, применяется норма «в пределах двух лет со дня передачи потребителю».

В связи с вышеизложенным прошу Вас дать указание проанализировать целесообразность внесения изменений в закон о ЗПП в части увеличения минимального гарантийного срока в отношении товаров со дня передачи их потребителю до трёх лет, — говорится в запросе.

Производители в настоящее время могут устанавливать любую продолжительность гарантии на товары, даже двухнедельную, отметил в беседе с NEWS.ru председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Однако, по его словам, это обстоятельство позволяет им конкурировать между собой, поэтому вводить минимальные значения гарантийного срока не нужно.

Дело в другом — надо, чтобы покупатель проверял гарантийный срок. Многие покупают не глядя. А потом, когда что-то случилось, приходят к продавцу и видят объявление, что претензии принимаются в течение двух недель, но это полная чушь и никак закону не соответствует. Но люди на это ведутся, уходят. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ

Если потребитель обращается к продавцу с гарантийной ситуацией, ему часто стараются навязать ремонт. Например, предлагают заполнить заявление на проведение экспертизы, в котором можно не заметить пункт о запрашиваемом ремонте. Тогда как у любого покупателя есть право потребовать заменить товар или возвратить деньги, подчеркнул Шелищ.

Вместе с тем покупатели довольно часто обращаются по поводу ремонта или замены товара в рамках гарантии. Например, только судебных споров по торговле происходит более 200 тысяч в год. Тогда как многие ситуации до суда не доходят, рассказал общественник.

Чаще всего экспертиза с гарантийными случаями связана с обувью — примерно половина от общего объёма. Далее следуют телефоны, планшеты и ноутбуки. Самые «дорогие» обращения касаются мебели и недвижимости.