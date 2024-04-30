«Традиционный лидер»: Дугин объяснил враждебное отношение Запада к Путину Дугин: враждебность Запада к Путину вызвана защитой традиционных ценностей в РФ

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Александр Дугин и Такер Карлсон

Страны коллективного Запада относятся к президенту России Владимиру Путину как к врагу, поскольку он защищает традиционные ценности, такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал философ Александр Дугин. По его словам, глава государства с самого начала выводил РФ из-под глобального влияния и противодействовал глобальной прогрессивной повестке.

Владимир Путин — традиционный лидер, восстанавливающий традиционные ценности и укрепляющий суверенитет государства. Когда он пришел к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Он стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке, — заявил Дугин.

Пока Запад вынуждал большинство подчиняться меньшинствам, возникшим в том числе из идей индивидуализма, Путин выступал за обособленность «русской цивилизации» как отдельной части мира, продолжил философ. Он объяснил, что взгляды российского лидера идут вразрез с повесткой западных стран. Это и привело к русофобии и вражде к Путину, уверен Дугин.

Философ также назвал поворотный момент в российской политике. По мнению Дугина, им оказался указ Путина о политической защите традиционных ценностей.