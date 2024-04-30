Дугин рассказал Карлсону о «поворотном моменте» в российской политике Дугин назвал указ Путина о защите традиционных ценностей поворотным моментом

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Александр Дугин и Такер Карлсон

Указ президента России Владимира Путина о политической защите традиционных ценностей является поворотным моментом в российской политике, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский философ Александр Дугин. По его словам, Путин, придя к власти, начал «выводить Россию из-под глобального влияния» и «противоречить глобальной прогрессивной повестке дня». Запись беседы размещена на сайте журналиста.

Год назад Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент, — сказал Дугин.

Он охарактеризовал главу российского государства как человека, успешно восстанавливающего традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.

Когда именно было взято интервью с Александром Дугиным, не уточняется. В описании к интервью Дугин называется «самым известным политическим философом в России», чьи идеи «настолько опасны», что его дочь — Дарья Дугина — была убита, а продажа его книг на Amazon запрещена.

В ходе интервью Дугин также выразил мнение, что Запад переходит на новый этап развития либерализма, где верховенство уходит меньшинствам. Он уточнил, что действующая идеология основывается на принципах вокизма (европейское течение с прогрессивными взглядами).