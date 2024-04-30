Философ Дугин раскрыл господствующую идеологию на Западе Философ Дугин заявил Карлсону о тоталитарном либерализме на Западе

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Александр Дугин

Запад переходит на новый этап развития либерализма, где верховенство уходит меньшинствам, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский философ Александр Дугин. Он уточнил, что действующая идеология основывается на принципах вокизма (европейское течение с прогрессивными взглядами). Запись беседы опубликована на сайте журналиста.

После развала СССР в мире не осталось идеологий, кроме либерализма. Либерализм — это освобождение индивида от любой коллективной идентичности. <...> Либерализм на Западе стал тоталитарным, — сказал Дугин.

Также философ выразил мнение, что изначальной причиной кризиса в англоговорящих странах является индивидуализм. Так он ответил на вопрос, почему США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны идут против собственной природы, разрушая самих себя.

Дугин объяснил, что само понятие «индивидуализм» вызвано неправильным пониманием природы человека. Он связал это явление с влиянием протестантизма на англо-саксонские страны. По словам Дугина, протестанты принимают только вещи, а не идеи. Поэтому либеральная идеология сфокусировалась на индивидуализме, считает он.

Карлсон взял интервью у Дугина во время визита в Москву в феврале этого года. Разговор с философом длится чуть более 20 минут. В анонсе американец представил своего собеседника как самого известного российского философа.