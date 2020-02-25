https://static.news.ru/photo/460d6d76-54b5-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России снизилось количество выпускаемых газет. Так, в 2019 году общий годовой тираж составил 5,457 млрд экземпляров. Это на 58% меньше, чем в 2014 году (9,421 млрд). С соответствующими данными Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ознакомился NEWS.ru.

Больше всего газет в прошлом году выпустили в Москве (2,302 млрд экземпляров), Санкт-Петербурге (391,6 млн) и Самарской области (126,9 млн). Тогда как наименьший годовой тираж зафиксирован в Чукотском автономном округе (304 тысячи), Ингушетии (433 тысячи) и Ненецком автономном округе (553,7 тысячи).

Вместе с тем среди газет лидерство по количеству напечатанных экземпляров принадлежит популярным (1,794 млрд), общественно-политическим (1,278 млрд) и рекламным (1,143 млрд) изданиям. В свою очередь меньше всего выпустили газет издания казачества (142,8 тысячи) и национальных диаспор (767,4 тысячи).

Ранее в Конституцию предложили добавить положение о нравственной цензуре для СМИ и информационных продуктов массового потребления.