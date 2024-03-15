Танковый прорыв Сырского: чего ещё ждать от ВСУ во время выборов

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 марта, дал свою оценку последним попыткам ВСУ вторгнуться на территорию РФ в районе Белгорода и Курска. Как считает глава государства, серия нападений призвана помешать президентским выборам. Днем ранее армия России и пограничники отразили попытку ВСУ пробиться в Белгородскую область у села Козинка. Кто именно участвует в самоубийственных атаках ВСУ, меняют ли украинские генералы тактику прорывов, чего от них ждать в последний день выборов? Об этом — в материале NEWS.ru.

Есть ли военный смысл в попытке прорыва на Белгород

Вооруженные силы Украины в пятницу продолжили попытки прорыва на территорию России. Расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» сорвали огнем попытку эвакуации украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область, потери противника составили до 50 человек личного состава.

За все время с 12 марта, когда ВСУ первый раз столь массированно атаковали границу, их потери, по данным Минобороны РФ, составили до 1500 человек: до 500 убитыми, 18 танков и 23 броневика. К примеру, только за 12 марта, по данным российского оборонного ведомства, на направлении украинской станции Одноробовка было уничтожено до 60 атаковавших солдат ВСУ, а в районе российского села Сподарюшино — три танка и американские бронетранспортеры М113 и Bradley. В итоге ВСУ так и не смогли занять ни один из российских населенных пунктов.

Эксперты сходятся во мнении, что с военной точки зрения атаки ВСУ бессмысленны, а все понесенные Киевом потери стали платой за попытки достижения чисто имиджевого эффекта.

«Цель — осложнить проведение президентской избирательной кампании, но не вызывает сомнения, что такие цели эфемерны. Во-вторых, команда Зеленского старается продемонстрировать западным спонсорам способность вести боевые действия на территорию самой РФ, в Белгородской и Курской областях, с использованием не только дронов, но и наземного компонента», — считает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«На фоне провала широко разрекламированного летнего наступления ВСУ Киеву нужно получить дополнительные финансовые и материальные вливания со стороны стран НАТО», — пояснил Бартош NEWS.ru.

Зачем ВСУ ведут обстрел по всему периметру границы

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин предположил, что приграничные бои — отвлекающий маневр, призванный снизить давление войск РФ на других участках линии соприкосновения.

«Это операция, призванная отвлечь внимание от главной линии боевого соприкосновения. Они делали то же самое в прошлом году в том же Шебекино перед началом своего летнего „контрнаступа“. Тогда били по городу, чтобы мы распылили свои силы», — пояснил NEWS.ru Дандыкин.

Тем не менее главной задачей ВСУ при нынешних обстоятельствах он тоже считает проведение пиар-акций.

«Самое главное, у нас завершается выборная кампания. И атаки ВСУ призваны отвлечь внимание народа, чтобы люди не пошли голосовать. Особенно это касается приграничных территорий — Брянской, Курской, Орловской и Белгородской областей. Неслучайно удары наносились беспилотниками везде по периметру, в том числе и по Воронежу», — напомнил Дандыкин.

Фото: МО Украины

Какие части ВСУ участвуют в атаках

По данным Минобороны РФ, в атаках на Белгородскую и Курскую области участвовали как солдаты из Сил специальных операций ВСУ, так и иностранные наемники. Кроме того, участие в нападении афишировали представители «Русского добровольческого корпуса (РДК)» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), состоящего из перешедших на сторону Киева россиян.

Впрочем, участие РДК вызывает сомнение, так как структуру только что поймали на фейках о прорывах в российские села. Так, Telegram-канал «Россия сегодня» опроверг сообщение коллаборационистов о том, что они вошли в курский поселок Теткино. На самом деле, как оказалось, члены РДК, опубликовавшие «видеокадры в доказательство» своих слов, записали видео из украинского села Рыжовка в сопредельной Сумской области.

«Они используют в рекламных целях русское название, чтобы показать, что в ВСУ служат и некие добровольцы из России. Это пропагандистский трюк, не стоит на него особенно обращать внимание», — предлагает Бартош.

Дандыкин подозревает, что реальная численность РДК ничтожно мала, а с учетом понесенных им потерь атаки проводятся преимущественно силами кадровых подразделений ВСУ.

«Украинцы потеряли немногочисленных мерзавцев из числа предателей нашей страны, но по большей части положили свой спецназ», — пояснил Дандыкин.

Означает ли использование бронетехники смену тактики ВСУ

В отличие от прошлогодних прорывов на территорию тех же Белгородской и Курской областей, проводившихся силами пехоты ВСУ, в этот раз украинские генералы задействовали в обеспечении атак приличное количество военной техники и даже транспортные вертолеты для высадки десанта. По мнению Бартоша, в этом прослеживается попытка повысить ставки в конфликте с Россией.

«Имеет место эскалация действий Киева. Раньше речь шла о попытках проникновения на территорию РФ пеших разведывательных групп, о нарушении воздушного пространства авиацией с целью высадки этих групп. А сейчас они пытались использовать бронетехнику, которая, однако, была уничтожена нашими войсками уже на рубежах вторжения», — сказал Бартош.

Дандыкин связывает такое усиление атак ВСУ с недавней сменой украинского командования. «Думаю, что Залужный был более осторожен в сравнении с Сырским. Он не шел на авантюры, поэтому у него возник конфликт с Зеленским. Сырский же ни в чем не возражает начальнику, поэтому он принял такое убийственное решение и солдат ВСУ послали на смерть», — пояснил эксперт.

Фото: МО Украины

Что могут сделать ВСУ 16–17 марта

Поскольку нападения носят явно пропагандистский характер, говорит военный эксперт Михаил Онуфриенко, в ближайшие дни следует ожидать их усиления.

«У ВСУ есть два пути, к которым, впрочем, в России готовились заранее. Первый — усиление атак дронами и обстрелов ракетно-артиллерийскими системами. Второй — продолжение попыток прорыва через границу. Прорыв обречен на неудачу, это даже бессмысленно обсуждать, так как их ждут. Российские войска начинают уничтожать противника еще до перехода границы, в местах сосредоточения и на путях выдвижения. А вот что касается ударов ракетами и дронами, то тут надо признать, что на сто процентов закрыть границу невозможно. Это сейчас не в силах сделать ни одна ПВО ни одной армии мира», — пояснил NEWS.ru Онуфриенко.

По его прогнозам, в течение дней голосования и еще пары суток в начале следующей недели удары ВСУ с воздуха и сухопутные попытки прорыва будут очень интенсивными и в Белгородской области, и в Курской, а возможно, и в Брянской.

«Но на более масштабные действия их не хватит. Никакого прорыва до Белгорода ждать не стоит. Это смешно. Максимум на что украинские войска способны, это занять на субботу-воскресенье какое-то приграничное село, но и там их тоже ждут. Наверняка ВСУ хотят сделать картинку — попозировать на нашем избирательном участке со своими флажками. Но этого у них сделать не получится», — убежден Онуфриенко.

Как ВСУ пытались прорваться на территорию РФ

12 марта ФСБ и Минобороны сообщили, что украинские войска попытались прорваться на территорию РФ. Попытка вторжения была зафиксирована около 03.00 мск после интенсивных артобстрелов. В Белгородской области атаки начались возле населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

Попытки прорваться в расположенное у самой границы село Сподарюшино Грайвороновского района продолжались и 13 марта.

14 марта Вооруженными силами совместно с пограничными органами ФСБ была сорвана очередная попытка прорыва, на этот раз в районе белгородского села Козинка. В тот же день украинские войска попытались проникнуть на территорию Курской области через поселок Теткино, но атака также была остановлена.

Что сказал Путин про атаки ВСУ

15 марта президент Владимир Путин прокомментировал нападение украинских войск на Белгородскую и Курскую области. «Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями», — сказал Путин, открывая совещание с членами Совбеза.

По мнению главы государства, цель этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций — помешать президентским выборам. «Уверен, наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью», — заявил Путин. «Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России?» — задал риторический вопрос глава государства.

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