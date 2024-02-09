Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске впервые появился в телешоу Сын Жанны Фриске Платон помог отцу приготовить еду на телешоу «Дети рулят»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев

В новом шоу телеканала «Суббота!» появился сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. Платон подсказывал отцу, как приготовить блюдо, в программе «Дети рулят», сообщил Telegram-канал «Звездная пыль». Это первое совместное появление на ТВ мальчика и его отца.

Платону 7 апреля исполнится 11 лет. Известно, что он увлекается игрой на фортепиано и гитаре, занимается баскетболом. Его мать певица Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологического заболевания. Мальчику тогда было два года.

Позже его отец Дмитрий Шепелев женился во второй раз на дизайнере Екатерине Тихоновой. У нее есть дочь Лада, она ровесница Платона. Три года назад у пары родился совместный ребенок.

Жанна Фриске была очень популярна в 1990–2000 годы. Недавно ее хиты появились в TikTok. Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил это незатейливостью и навязчивостью мелодий. По его мнению, эти песни нынешнее молодое поколение слышало в детстве и сейчас ностальгирует. В треке «Жанна Фриске» певица популяризирует любовь к себе, добавил Рудченко. Он указал, что современное общество благоволит к повышению самооценки.