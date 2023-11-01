За все время эксплуатации Ил-96-400М не было зафиксировано ни одной катастрофы, сообщил NEWS.ru советский и российский пилот гражданской авиации, летчик первого класса Андрей Литвинов. По его словам, Ил-96 является «супернадежным самолетом», а модернизация воздушного судна должна пойти на пользу.
Это очень хороший самолет. Главное, чтобы модернизация пошла на пользу. За все время эксплуатации ИЛ-96 не было ни одной катастрофы с этим самолетом. Был случай с ИЛ-86: упал в свое время в Шереметьево, но по вине экипажа. Ил-96 — супернадежный самолет. Когда его сняли с производства, все профессионалы всегда говорили об этом и боролись, чтобы этот самолет был в России. Но тогда были другие реалии. Раз сейчас налаживают, главное, чтобы самолет летал, — объяснил собеседник.
Ранее в правительстве России сообщили, что опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет в рамках испытаний. По данным пресс-службы кабмина, испытания отечественного самолета прошли в штатном режиме. Министр промышленности РФ Денис Мантуров подчеркнул, что успешный полет Ил-96-400М продемонстрировал высочайший уровень компетенции российских конструкторов.