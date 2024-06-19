Суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве Моторолы Убийц Моторолы приговорили к срокам от 12 лет колонии до пожизненного заключения

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Александр Погорелов

Южный окружной военный суд вынес решение по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополчения Арсена Павлова (Моторола), сообщил ТАСС. Фигуранты получили сроки от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Суд приговорил Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы, Александра Тимошенко — к 12 годам колонии строгого режима, Василия Чурилова — к 13 годам колонии строгого режима, Артема Ена — к 17 годам, — озвучил вердикт судья.

Основным фигурантом по делу выступил Погорелов. Гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемых к срокам заключения от 24 лет до пожизненного.

Арсен Павлов погиб в октябре 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте многоэтажки в Донецке, где жил командир батальона. Захарченко погиб в 2018 году после взрыва в донецком кафе «Сепар». Ранения получили еще 12 человек.

По версии СК, Погорелов следил за передвижениями Захарченко, снимал все на видео и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины, прежде чем разместить взрывчатку в мужском туалете донецкого ресторана «Пушкин». Тогда устройство нашли сотрудники полиции ДНР. В ходе судебных слушаний ни один из обвиняемых вину не признал.