Фигуранту дела о покушении на первого главу ДНР грозит пожизненное Прокурор требует пожизненное заключение фигуранту дела о покушении на Захарченко

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Александр Погорелов

Фигуранту дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко грозит пожизненное заключение. Представитель суда сообщил ТАСС, что гособвинитель попросил суд назначить от 24 лет колонии всем обвиняемым, которых на скамье подсудимых оказалось четверо. Заседание прошло в Южном окружном военном суде.

Прокурор попросил суд назначит основному фигуранту дела Погорелову пожизненное заключение, Чурилову — 29 лет колонии, Ене — 28 лет колонии, Тимошенко — 24 года колонии, — уточнил собеседник агентства.

Основным фигурантом выступает Александр Погорелов. Суд идет по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного как Моторола. По данным следствия, Погорелов в 2017 году установил взрывчатку, но не смог довести теракт до конца.

Обвиняемый следил за передвижениями Захарченко, снимал все на видео и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины, прежде чем разместить взрывчатку в мужском туалете донецкого ресторана «Пушкин». Однако устройство нашли сотрудники полиции ДНР. Гособвинение также заявило о причастности Погорелова к убийству Павлова.

Ранее стало известно о покушении на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. По данным ГУР МО Украины, его госпитализировали в критическом состоянии.