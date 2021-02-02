Суд сменил судью по делу Навального

https://static.news.ru/photo/3cf05486-6532-11eb-ad3a-96000091f725_660.jpg Фото: Московский Городской Суд

В Симоновском суде Москвы сменили судью, которая будет рассматривать дело об изменении меры пресечения оппозиционному политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Накануне в карточке дела в качестве судьи, рассматривающей дело Навального, была указана Юлия Окунева. В день заседания стало известно, что она была заменена на судью Наталью Репникову. Информации о причине смены судьи пока нет.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в здании Мосгорсуда проведёт заседание по делу Алексея Навального, которого ранее задержали за нарушение правил контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда находился на реабилитации в Германии после отравления.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда в рамках приговора по делу «Ив Роше». Суд может изменить условный срок на реальный.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции начали задерживать граждан, являющихся возможными участниками незаконной акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Людей отправляют в автозаки в районе здания Мосгосуда.