Студентов предупредили о грядущих изменениях в образовательной системе Сенатор Скаковская не исключила расширения специалитета в российских университетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ России от Болонской системы образования является достаточно условным, но не исключены перемены, заявила NEWS.ru сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. По ее словам, в российских университетах по-прежнему сохраняются специалитет, бакалавриат и магистратура. В ближайшее время планируется расширение специалитета, также возможен пересмотр контрольных цифр приема, отметила она.

В ближайшее время будет расширение специалитета. Это произойдет прежде всего с теми направлениями, которые сейчас востребованы нашей экономикой. Будет пересмотр, возможно, контрольных цифр приема, — рассказала Скаковская.

Она уточнила, что в некоторых вузах останутся бакалавриат и магистратура, потому что многие студенты еще не получили соответствующую степень.

Страна 12 лет выпускала бакалавров, кто-то из них ещё не получил возможности иметь магистерское образование. А если им захочется повысить свою квалификацию? Им что, вновь поступать на 4 года или еще на 5 лет? Это, конечно, нехорошо. Поэтому мы должны дать возможность таким бакалаврам получить магистерский диплом, — добавила Скаковская.

Сенатор отметила, что в ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ предложит свой вариант развития образовательной системы.

24 мая Министерство образования и науки РФ заявило, что Болонская система для России стала уже прожитым этапом. В стране собираются создать новую систему, основанную на собственном опыте и наработках. Ведомство предполагает, что переход будет постепенным.

Отказ от Болонской системы образования не повлияет на процедуру и состав единого государственного экзамена для выпускников школ, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ-2022. По его словам, это не связанные между собой процессы.