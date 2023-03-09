Структура Навального лишилась своего лидера Леонид Волков перестал руководить Фондом борьбы с коррупцией

Общественный деятель и оппозиционный политик Леонид Волков (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) отказался быть лидером ACF International — Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), об этом он сообщил в Telegram. Волков признался, что в октябре 2022 года подписал и отправил на имя главы евродипломатии Жозепа Борреля письмо с просьбой снять санкции с руководства «Альфа-групп». Глава ФБК назвал отправку письма ошибкой и принял решение приостановить работу в должности председателя фонда.

В связи с этим я принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International. В скором времени мы соберемся с коллегами и они будут принимать решения о том, как они видят себе возможные форматы нашей совместной работы (и видят ли), — написал он.

Волков объяснил, что превысил полномочия, подписавшись от имени всей организации и не сообщив коллегам.

Ранее, 9 марта, Волков в Twitter опровергал информацию, что его подпись стоит под коллективным письмом на имя Борреля. Под тем документом также подписались журналисты Наталья Синдеева (внесена Минюстом России в список иностранных агентов) и Леонид Парфенов (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), а также бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом России в список иностранных агентов).

3 марта 2022 года Еврокомиссия опубликовала список из 26 человек, которые были добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошел и Петр Авен. Также под санкциями гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман.