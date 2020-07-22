Стоимость проезда по всей трассе Москва — Казань составит около 1600 рублей

https://static.news.ru/photo/ab53acd6-cb07-11ea-a12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость проезда по всей новой трассе Москва — Казань для легковых машин составит порядка 1600 рублей или 2,5 рублей за километр, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Общая протяжённость новой дороги будет равна 800 км, по ней из столицы в Казань можно будет добраться за 6,5 часа, сейчас на это у автомобилистов уходит порядка десяти часов. Петушенко подчеркнул, что вся трасса М-12 — полностью новое строительство.

Мы её планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового автомобиля в районе 2,5 руб. за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км, — 1 600 рублей, — пояснил глава «Автодора» в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

Как сообщал NEWS.ru ранее, премьер-министр Михаил Мишустин разработал новое поручение для главы Минтранса Евгения Дитриха. Он заявил о необходимости проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12. По его словам, она должна дойти до Екатеринбурга.