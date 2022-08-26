Стоимость авиабилетов в России снизилась на 8%

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Средняя стоимость билетов на авиаперелеты по территории России в начале августа упала на 8%, до — 7770 рублей, по сравнению с маем, когда цена билета составляла порядка 8470 рублей, сообщает «MK в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР). Снижение цен произошло благодаря государственными субсидиями, суммарный объем которых составил 100 млрд рублей.

Пытаясь увеличить число клиентов для получения финансирования, авиакомпании снижают цены на билеты, чтобы привлечь внимание, — пишет издание.

Авиаперевозчики получают субсидии в зависимости от пассажирооборота, который рассчитывается из количества пассажиров умноженного на расстояние их перелета.

Средний чек на авиабилеты на популярные у россиян осенние направления за рубеж снизился на 20% в сравнении с летним прайсом. Больше всего снизилась стоимость перелетов в Индонезию и Египет. Кроме того, билеты в Египет стали дешевле на 28% и стоят в среднем 35,5 тысячи рублей. Такой же уровень снижения цен и на билеты в Испанию. Средний чек сейчас составляет 63,8 тысячи рублей. Аналитики также отметили, что на 27% снизилась стоимость билетов в Азербайджан, почти на 25% — в Армению, более чем на 20% — в Италию, ОАЭ, Таиланд и Израиль.