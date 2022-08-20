Средний чек на авиабилеты в популярные у россиян страны снизился на 20% Aviasales: средний чек на авиабилеты в популярные у россиян страны снизился на 20%

Фото: Tom Weller/dpa

Средний чек на авиабилеты на популярные у россиян осенние направления снизился на 20% в сравнении с летним прайсом. Больше всего снизилась стоимость перелётов в Индонезию и Египет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса бронирования билетов Aviasales.

Средний чек снизился на 20% по сравнению с летом. Из топ-20 популярных направлений больше всего средний чек снизился на авиабилеты в Индонезию и обратно — 33%, и составил 74 тысячи рублей, — рассказали представители сервиса.

Кроме того, билеты в Египет стали дешевле на 28% и стоят в среднем 35,5 тысячи рублей. Такой же уровень снижения цен и на билеты в Испанию. Средний чек сейчас составляет 63,8 тысячи рублей.

Аналитики также отметили, что на 27% снизилась стоимость билетов в Азербайджан, почти на 25% — в Армению, более чем на 20% — в Италию, ОАЭ, Таиланд и Израиль.

Ранее стало известно, что в сентябре самым популярным российским городом среди туристов стала Москва. На столицу приходится 17,9% всех запросов в интернете по поиску авиабилетов по всей стране. В топ городов, которые россияне хотели бы посетить в первый месяц осени, вошли также Минеральные Воды (доля поисковых запросов составила 3,4%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,6%) и Махачкала (2,4%).