«Отвергнутые и бывшие»: статья за преследование может появиться в России «Известия»: в российский КоАП хотят ввести статью за преследование

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Статью за преследование и нарушение частной жизни могут ввести в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия». Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову. В пресс-службе Минюста подтвердили, что проект поступил на рассмотрение, он проходит процедуру согласования.

За первое нарушение гражданину будет грозить штраф в размере двух тысяч рублей. Использование при этом мобильной связи или соцсетей будет считаться отягчающим обстоятельством, тогда штраф вырастет до трех тысяч рублей. В случае повторного нарушения россиянам грозит штраф в пять тысяч рублей либо до 15 суток административного ареста.

В пояснительной записке указано, что действующие российские законы не позволяют защититься от сталкеров. Как отметил Нилов, в то же время на помощь преследователям приходят технологии.

Отвергнутые поклонники и поклонницы, бывшие коллеги и партнеры, анонимные фанаты медийной личности нередко становятся преследователями. Они могут быть знакомы со своей жертвой и даже хорошо знать ее привычки и распорядок дня. При этом современные технологии значительно расширяют возможности сталкеров, — сказал он.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за сталкинг — преследование жертвы насильником. Он предложил дополнить статью 30 Уголовного кодекса РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) соответствующей частью.

Юрист указал, что по всей России насчитываются сотни тысяч случаев домашнего насилия, но механизма профилактики таких правонарушений в стране нет. Хаминский отметил, что в Госдуму был внесен законопроект о запрете на приближение. По его словам, административные штраф и арест на 15 суток должны стать существенной мерой профилактики таких правонарушений.