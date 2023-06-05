Стало известно, в каких выборах будет участвовать экс-министр экономики РФ Экс-министр Нечаев поведет свою партию на выборы в регионах в сентябре

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Андрей Нечаев

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев поведет свою политическую партию «Гражданская инициатива» вместе с либеральным проектом «Штаб кандидатов» на выборы в муниципальные и региональные советы депутатов. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал сам Нечаев.

В целом мы хотим избраться в несколько муниципальных и региональных советов депутатов в этом сентябре. Например, для региональных выборов серьезно рассматриваем Калмыкию и Ненецкий автономный округ (НАО), — сказал Нечаев.

Он называет себя и свою партию «конструктивной оппозицией», которая не готова «штурмовать Кремль», но хочет участвовать в выборах.

«Нам кажется, что Россия в прошлом веке исчерпала свой лимит революций, и я уже в составе правительства один раз получил на руки полностью разваленную экономику. Не хотелось бы это повторять», — объясняет Нечаев.

В первую очередь политик и его соратники планируют решать экономические и социальные проблемы конкретных территорий. Но будут в повестке и совсем локальные вопросы — к примеру, остановка объединения НАО с Архангельской областью, что обсуждается уже несколько лет, говорит Нечаев.

10 сентября в России пройдет Единый день голосования. В 20 регионах будут выбирать губернаторов, в 16 — депутатов региональных законодательных собраний. Кроме того, на муниципальных выборах проголосуют за главу Хабаровска и депутатов еще 12 городских советов в административных центрах регионов.