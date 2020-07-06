Стало известно состояние здоровья участников испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/99935ad0-c00a-11ea-9449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Участники испытания вакцины от коронавирусной инфекции чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на здоровье нет. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают, — процитировали врача в РИА Новости.

Она добавила, что реакции на вакцину держались у испытуемых примерно сутки, были зафиксированы: першение в горле, покраснение в месте инъекции, головная боль, повышение температуры и боль в суставах. По словам Елены Смолярчук, реакции на вакцину от коронавируса не отличаются от реакций на другие вакцины.

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня 2020 года в Сеченовском университете. В испытании участвуют две группы. Если добровольцы будут чувствовать себя хорошо, то их выпишут 15 (первая группа) и 20 (вторая группа) июля 2020 года.

Елена Смолярчук отметила, что вакцина была создана биотехническим путём, то есть в организм вводится не сам вирус, поэтому человек не может заразиться от вакцинации. По её словам, вакцина может быть использована не только в России, но и выйти на мировой рынок.

Одновременно с испытаниями в Сеченовском университете испытания вакцины проводит Минобороны РФ. Военные тестируют вакцину, созданную НИЦ имени Гамалеи. В ведомстве уже сообщили о хорошем состоянии здоровья добровольцев.

Как писал NEWS.ru ранее, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в России, вызывает интерес у специалистов. Речь идёт об авифавире, который в настоящее время испытывается. Она также сообщила о заинтересованности организации в российской вакцине.