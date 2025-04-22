Стало известно, почему ВС РФ выбрали ФАБ-3000 для удара по ВСУ под Курском Генерал Липовой: бомба ФАБ-3000 точечно уничтожает сложные цели

Фото: МО РФ

Авиабомба ФАБ-3000 точечно уничтожает сложные цели, поэтому Вооруженные силы РФ выбрали именно ее для атаки на позиции украинской армии в Курской области, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, боезаряд применяется еще со времен СССР.

Это фугасная бомба, она предназначена для разрушений непосредственно наземных и заглубленных целей, складов и поражения живой силы и техники на больших площадях. Бомба применяется еще со времен Советского Союза, очень хорошо себя зарекомендовала, тем более сейчас поставили на нее корректирующий, планирующий механизм, и она получила дополнительную точность, а значит, и эффективность. Поэтому, когда есть сложные цели, которые можно точечно уничтожить, применяется подобного рода бомба, — сказал Липовой.

Он добавил, что на сегодняшний день это один из самых крупных боеприпасов на вооружении российских ВКС. По словам генерала, бомба была применена по заглубленному командному пункту ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Крылатые» сообщил, что авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на позиции ВСУ в Курской области. На опубликованных в Сети кадрах виден мощный взрыв на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.