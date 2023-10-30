Стало известно об успешной контратаке российской армии под Работино Рогов: российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино

Фото: МО РФ

ВС России провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, ВСУ потеряли около 40 человек убитыми. Он добавил, что также было отбито пять атак украинской армии на Времевском направлении. Там потери ВСУ составили около 130 человек.

Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на Ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники, — сказал он.

Министерство обороны РФ до этого рассказало, что российские войска уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области были поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения. Всего, по данным МО, за прошедшие сутки были уничтожены около 860 военных ВСУ.

29 октября в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным министерства, беспилотники сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также в Запорожской области. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 8392 украинских БПЛА.