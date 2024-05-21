Стало известно об обстановке в харьковской Плетеневке, контролируемой ВС РФ Боец ВС РФ Сокол: ВСУ продолжают обстреливать Плетеневку в Харьковской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать дома из ствольной артиллерии в поселке Плетеневка Харьковской области, контроль над которым установила российская армия, рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Сокол. Он добавил, что солдатам ВС РФ удается вытеснить противника и обратить его в бегство. Его слова приводят «Известия», получившие кадры из поселка от Минобороны РФ.

Вот дома — они их накрывали минометами. «Бабой-ягой» (сельскохозяйственные БПЛА высокой грузоподъемности, используемые ВСУ в качестве ударных. — NEWS.ru) постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо. Боевик бежит в панике. Так что люди могут спать спокойно. Наши ребята хорошо работают. Назад никто не идет. Все сражаются достойно, — отметил он.

В Минобороны РФ отметили, что группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь территории, занятой ВСУ. Отмечается, что российские военные помогают местным жителям эвакуироваться в Белгородскую область, где организованы пункты временного размещения. По завершении боев они смогут вернуться в родной поселок.

Ранее сообщалось, что ВС России установили контроль над 12 населенными пунктами в Харьковской области. Среди них числятся Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.