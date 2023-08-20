Названа еще одна возможная причина катастрофы «Луны-25» Ученый РАН Эйсмонт заявил, что у «Луны-25» были проблемы с управлением

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Авария автоматической станции «Луна-25» связана с проблемами в системе управления, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По его словам, замечания к ее работе были еще до выхода аппарата на орбиту.

Трудно сказать, что именно произошло, но это проблемы системы управления. Были замечания и раньше, но все это было в пределах допустимого от того, что планировалось, — сказал ученый.

Он отметил, что следовало отложить запуск станции. Такая возможность была, хотя точка посадки аппарата в этом случае отличалась бы от запланированной.

В крайнем случае можно было остаться на орбите спутника, но, видимо, было принято решение идти по плану. То, что вначале казалось несущественным отклонением, на самом деле перешло в аварию. Никакая эта не нештатная ситуация, — заключил Эйсмонт.

Ранее конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин назвал две возможные причины крушения станции. По его мнению, наиболее вероятная из них — программный сбой. Он также допустил вероятность технической неисправности в тормозных двигателях «Луны-25».

20 августа в Роскосмосе сообщили о потере связи с «Луной-25». По данным госкорпорации, это произошло в результате нештатной ситуации, которая помешала выполнить маневр с конкретными параметрами. В Роскосмосе отметили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли.